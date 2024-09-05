Bahçelievler'de hastane saldırısı: Tutuklu sayısı 15'e çıktı

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde 31 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2’si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi’nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ’Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi daha gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Atız-Casper’ adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.