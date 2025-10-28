Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: 4 yaralı
İstanbul Bahçelievler’de bir inşaatta yük asansörü 5’inci kattan düşerek askıda kaldı. Asansördeki 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul Bahçelievler'de inşatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.