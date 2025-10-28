Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de inşatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.