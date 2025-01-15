Bahçelievler'de iş yerini kurşunlayan 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Bahçelievler'de bir işyerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis, olaya karıştığı tespit edilen Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) 6 üyesini gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler'de 24 Aralık gecesi bir işyerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralandı. Şüpheliler ise silahlı saldırının ardından kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmalarda, şüphelilerin aynı ilçede bir arada oldukları belirlendi. Savcılık talimatıyla toplanan delillerle birlikte Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde belirlenen bir eve önceki gece baskın düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına aldı. Daha önce de 'yağma', 'gasp', 'otodan hırsızlık', 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' gibi çok sayıda suçtan soruşturma geçiren E.K., A.D., Y.E.T., M.S., A.K.E. ve yaşı 18'den küçük Y.E.'nin, Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) üyesi olduğu öğrenildi.

Zanlıların kaldıkları evde ve sırt çantalarında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 692 bin 400 lira para ve olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 32 mermi ele geçirildi. Polis tarafından 'organize suç örgütüne üye olma' ve '6136 SKM' suçu kapsamında yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 zanlının ise savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimlikce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.