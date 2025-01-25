Bahçelievler'de iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bahçelievler'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde çalıştığı iş yerinin önünde molaya çıkan B.S.D'ye (22), başında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralandığı belirlenen B.S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan B.S.D'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.