Bahçelievler'de kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

Bahçelievler'de bodrum katındaki bir kolonu patlayan 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. ​​​​

Gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 13. Sokak'ta 5 katlı binanın bodrumunda bulunan marangoz atölyesindeki bir kolon patladı. Kolondan düşen betonlar atölyeye yayıldı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri apartmanda inceleme yaptı.

Binada oturanları tahliye eden ekipler, risk bulunduğu gerekçesiyle apartmanı mühürledi.

Bazı bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına gitti.

Zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.





