Bahçelievler'de otoparktaki araçlara çarpıp boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de İSPARK tarafından işletilen otoparkta 8 araca çarptıktan sonra 5 metre yüksekten düşen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otoparkta seyreden S.B. idaresindeki 34 FIH 048 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Önce park halindeki 8 araca çarpan, ardından demir korkulukları aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen otomobil, burada sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazaya ilişkin inceleme yaptı.