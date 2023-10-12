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Bahçelievler'de patlamanın olduğu apartmanın yıkımı başladı

Bahçelievler'de doğal gaz patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkımı başladı.

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 12:30
  • Giriş: 12.10.2023 12:30
  • Güncelleme: 12.10.2023 12:30
Kaynak: DHA
Bahçelievler'de patlamanın olduğu apartmanın yıkımı başladı

Bahçelievler'de 28 Eylül'de meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Belediyenin aldığı kararla boşaltılan binadan karot örneği alınmıştı.

Bahçelievler Belediyesi'nin aldığı karot örneklerinin incelemesinin ardından binanın yıkımına karar verildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra, saat 11.30 sıralarında iş makinaları ile yıkıma başladı. 

Zabıta ekipleri, yıkım sırasında megafonlardan vatandaşları binanın olduğu alana yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. 
 

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