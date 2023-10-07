Bahçelievler'de patlamanın yaşandığı binadan eşyalar alınıyor

Bahçelievler'de 28 Eylül'de doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği binada ev sahipleri eşyalarını almaya başladı. Binanın kısa süre içinde yıkılacağı öğrenildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde 28 Eylül'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay sonrası binanın kısa sürede yıkılacağı söylenmişti.

Bugün sabah saatlerinde apartman sakinleri evlerindeki eşyaları boşaltmaya başladı. Bazı daire sakinleri ise eşyalarını götürecek yer bulamadıklarını belirterek yetkililerden kendilerine kalacak bir yer vermelerini istedi.

Patlamanın yaşandığı 5 katlı binanın kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.



