Bahçelievler'de polisten kaçan şahısların aracında uzun namlulu silah bulundu

Bahçelievler'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şahısların aracında uzun namlulu silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Yenibosna Merkez Mahallesi'nde plakası bulunmayan ve durumundan şüphelendiği aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, uyarılara uymayıp araçla ilerleyen sürücüyü takibe aldı. Bir süre kovalamaca yaşanırken 29 Ekim Caddesi'nde kasise çarparak arıza yapan araçtaki iki kişi yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şahıslardan birini yakalayan ekipler, araçta yaptığı kontrolde, iki uzun namlulu silah ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçan diğer kişiyi yakalama çalışması sürüyor.