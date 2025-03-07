Bahçelievler'de silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
İstanbul Bahçelievler'de sokakta düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki H.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan 16 yaşındaki H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.