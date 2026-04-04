Bahçelievler'de şüpheli kadın ölümü: 28 yaşındaki Yonca Kölge otelde ölü bulundu

Bahçelievler’de bir otelde konaklayan 28 yaşındaki Yonca Kölge’nin odada bıçaklanmış halde cesedi bulundu.

Olaya ilişkin yapılan incelemelerde Kölge ile birlikte otele giren, ardından da tek başına ayrıldığı belirlenen şüpheli Salih B.’nin (30) yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan otelden ayrılan şüphelinin ‘Kasten yaralama’ suçundan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, Salih B. İle Yonca Kölge saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yaptı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

Diğer yandan Yonca Kölge’den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge’nin Bahçelievler’de kaldığı oteli tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge’nin cesedini buldu.

CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yonca Kölge’nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge’nin vücudunda bıçak yarası tespit etti.

Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, Yonca Kölge’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KASTEN YARALAMA’DAN SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.’nin ‘Kasten yaralama’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, Salih B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.