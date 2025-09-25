Bahçelievler'de tartışmada bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mithatpaşa Caddesi'nde ikisi kadın 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.H. (25) ile tarafları ayırmak için müdahale eden İ.G. (34) bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı R.H. ile İ.G. hastaneye kaldırıldı.

R.H. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli G.Ç. (51) ile yaşı 18'den küçük D.Ç. isimli kadınları gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, koşan R.H'nin yere düşürülmesi, ardından çıkan arbedede bu kişinin bıçakla yaralanması yer alıyor.