Bahçelievler'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta Y.Ç. ile Y.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Y.Ç, Y.A'yı boynundan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince eşkali tespit edilen Y.Ç. olaydan bir gün sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.