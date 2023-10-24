Bahçelievler'de trafikte makas atan sürücüye para cezası
Kaynak: AA
Bahçelievler'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün 19 Ekim'de D-100 kara yolunda hızla arka arkaya şerit değiştirip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada kimliği belirlenen sürücü M.F.A. gözaltına aldı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak'', ''saygısızca araç kullanmak'' ve "yakın takip'' maddeleri uyarınca toplam 4 bin 936 lira idari para cezası kesildi.
M.F.A. "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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