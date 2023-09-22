Bahçelievler'deki kazada ölen 4 kişinin kimliği belli oldu

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdem Keleş kullandığı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde hızla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Kazada Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve Erdem Keleş otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Yaralı da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabancı buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ölenlerin cenazeleri işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.