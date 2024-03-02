Bahçelievler’de 1 kişi araç içerisinde ölü bulundu

Bahçelievler’de bir kişi, otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin, araç içerisinde silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Neyire Neyir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç içerisinde hareketsiz yatan şahıs olduğunu görenler ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kafasından vurulduğu ve şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kimliği öğrenilemeyen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.