Bahçelievler’de 104 daireli bina korkutuyor

İstanbul Bahçelievler’de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluştuğu görüldü. Binaların eğimli duruşu ve bakımsız haline rağmen kiraların da 10-15 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

Bir müteahhit ile sitenin dönüşümü için pazarlık sürecinde olduklarını belirten site sakinleri, maddi sebepler nedeniyle yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Ev sahibi Cafer Sayan, "Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceğiz? Korkunun ölüme faydası yok. 10 bin liradan aşağı daire yok, 12-13 ve 15 bine kadar da çıkıyor. Bu blokta 22 daire var, 5’er kişiden hesaplasan yaklaşık 100 kişi yaşıyordur" dedi.

Binanın dış cephesindeki yıkık görüntü dikkat çekiyor.

Kentsel dönüşüme yönelik uyarı ve çalışmaların devam ettiği İstanbul’da kendi kendine çökme riski bulunan birçok yapı olduğu belirtiliyor. Son dönemde Bahçelievler’de 27 Haziran’da aynı gün içinde 2 farklı binada çökme meydana gelmiş, 2 Haziran’da ise Küçükçekmece’de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.