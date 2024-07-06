Bahçelievler’de çürük olduğu tespit edilen 5 bina için tahliye kararı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 27 Haziran'da 4 katlı binanın yıkılmasının ardından karot örneği alınan ve çürük olduğu tespit edilen 5 binanın tahliyesine başlandı.
Kaynak: İHA
İstanbul Bahçelievler’de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki 5 binadan alınan karot örnekleri sonrası binaların tahliyesine başlandı.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta 27 Haziran’da 4 katlı binanın kendiliğinden yıkılmasıyla belediye ekipleri çürük olduğu şüphesiyle 5 binadan daha karot örneği aldı.
Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğu ortaya çıktı.
Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden belediye kontrolünde evlerini boşaltmaya başladı.