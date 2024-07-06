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Bahçelievler’de çürük olduğu tespit edilen 5 bina için tahliye kararı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 27 Haziran'da 4 katlı binanın yıkılmasının ardından karot örneği alınan ve çürük olduğu tespit edilen 5 binanın tahliyesine başlandı.

Güncel
  • 06.07.2024 16:25
  • Giriş: 06.07.2024 16:25
  • Güncelleme: 06.07.2024 16:32
Kaynak: İHA
Bahçelievler’de çürük olduğu tespit edilen 5 bina için tahliye kararı
Fotoğraf: İHA

İstanbul Bahçelievler’de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki 5 binadan alınan karot örnekleri sonrası binaların tahliyesine başlandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta 27 Haziran’da 4 katlı binanın kendiliğinden yıkılmasıyla belediye ekipleri çürük olduğu şüphesiyle 5 binadan daha karot örneği aldı.

Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğu ortaya çıktı.

Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden belediye kontrolünde evlerini boşaltmaya başladı.

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