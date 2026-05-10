Bahçelievler’de evli olduğu kadını bıçaklayan erkek karakola giderek teslim oldu

İstanbul Bahçelievler’de Uygar Y., evli olduğu Filiz K.Y.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 10 bıçak darbesi aldığı belirlenen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fail, bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Kadın
  • 10.05.2026 14:38
  • Güncelleme: 10.05.2026 14:53
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İstanbul Bahçelievler'de Uygar Y. isimli erkek, evli olduğu Filiz K.Y.’yi bıçakla yaraladı.

Uygar Y., kadını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Uygar Y. ile Filiz K.Y.'nin tartıştığı iddia edildi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücuduna 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan fail Uygar Y.’nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Kimlik sorgusunda Uygar Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

