Bahçelievler’de katledilenler unutulmadı

Haber Merkezi

Ankara’da 8 Ekim 1978'de Bahçelievler'de faşistler tarafından katledilen yedi TİP'li öğrenci ve darbenin ilk idam edilen kişisi olan Necdet Adalı mezarları başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı 2 No’lu kapıda bir araya gelen ilerici devrimci kurumlar "Katil devlet hesap verecek!", "Bedel ödedik bedel ödeteceğiz!" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. İlk olarak katledilen yedi TİP'li öğrenci şahsında Serdar Alten'in mezarı başında anma yapıldı. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşenler anısına yapılan saygı duruşunun ardından TİP ve Devrimci 78'liler Federasyonu adına konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalarda devletin katliamcı yüzü teşhir edilerek mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

Ardından Necdet Adalı'nın mezarına yürüyüş gerçekleştirildi. Necdet Adalı şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşenler anısına saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından anmayı örgütleyen kurumlar adına ortak açıklama okundu. Açıklamadan sonra atılan sloganlarla anma programı bitirildi.