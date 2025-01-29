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Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular metrobüs yolunda bekledi

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 17:40
  • Giriş: 29.01.2025 17:40
  • Güncelleme: 29.01.2025 17:40
Kaynak: AA
Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular metrobüs yolunda bekledi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de metrobüsün arızalanması sonucu yolcular metrobüs yolunda beklemek zorunda kaldı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında arıza yaptı.

Araçta bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde metrobüs yoluna indirildi.

Bir süre yolda bekleyen yolcular, aynı hattaki arkadan gelen metrobüslere bindirildi.

Arızalanan metrobüs için teknik ekip sevk edildi.

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