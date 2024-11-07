Bahçeli’nin açıklamalarından Erdoğan'ın haberi yok muydu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partili milletvekillerinin elini sıkması ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik sözleri tartışılmaya devam ediyor. Kimi isimler, Bahçeli’nin açıklamalarından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberinin olmadığına dair iddialarda bulunuyor.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, bugünkü yazısında, Bahçeli’nin söz konusu adımlarından Erdoğan’ın haberi olmadığına dair iddialarına ilişkin iktidar kulislerinde neler konuşulduğunu aktardı.

ŞAMİL TAYYAR’IN “HABERİ YOK” İDDİASI

İddianın eski AKP milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirildiğini yazan Tahincioğlu, “Yine Şamil Tayyar’dan, MHP liderinin girişimleriyle cezaevinden çıkabilen yazar Mümtazer Türköne’ye işaret edilerek, ‘Erdoğan, Bahçeli’nin açıklamalarını bilmiyordu, bu görüş ayrılığı derinleşirse erken seçim gelebilir’ diye özetlenebilecek bir yorum geldi. Türköne de yazısında yine bu görüş ayrılığına işaret ediyordu. Bahçeli’nin devleti, Erdoğan’ın iktidarı temsil ettiğini, iktidar için devlet projesinden vazgeçilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak…” dedi.

Yazısının devamında, “Gerçekten roller karışmış durumda. Bahçeli’nin, Öcalan’ın “umut hakkından” yararlandırılması, Meclis’e gelmesi ısrarında bulunduğu, Erdoğan’ın tam da bu dönemde kayyım politikalarının devreye sokulmasına onay verdiği bir ortamdan söz ediyoruz” diyen Tahincioğlu, “Gerçekten Erdoğan’ın, Bahçeli’nin açıklamalarından haberi yok muydu?” sorusunu sordu ve şunları aktardı:

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI: AKP’DE NE KONUŞULUYOR?

“AKP kulisleri de bu yönde konuşuyor. Ancak şu şerhi düşenlerin sayısı fazla:

‘Elbette bölgedeki gelişmeler, yeni anayasa masası bağlamında bu konular iki lider arasında konuşuldu. Ancak umut hakkı, Öcalan’ın Meclis’te açıklama yapması… Bu konuları Bahçeli’nin dillendirmesi… Bu kadar detaylı bir bilgi alışverişi olmadı…’

MHP kulislerinde de yorumlar paralel. Bahçeli’nin en yakınındaki birkaç kişi dışında açıklamaların önceden bilinmediği söyleniyor. Ancak Bahçeli’nin tarzı da bu zaten.

7 Haziran seçiminden sonra koalisyona kapı kapatırken de kurmaylarının büyük bölümünün bilgisi yoktu.”

BU KEZ NASIL BİR SÜREÇ İŞLETİLECEK?

Tahincioğlu, iktidar kulislerine dair bu bilgileri verdikten sonra Ankara’da, güvenlik bürokrasisini de yakından tanıyan bir kaynağının yorumunu da şöyle aktardı:

“Bütün bunlara ‘taşların yerine oturmadığı’ diye yaklaşmak yanlış olur. İktidarı oluşturan AKP ve MHP’nin, Cumhurbaşkanı ile Bahçeli’nin birbirinden bu oranda habersiz olduklarını, birinin çözümü birinin seçimi düşündüğünü söylemek de öyle… Mesele, kamuoyunun önceki çözüm süreçlerine benzer süreçleri beklemesi. Böyle bir süreç işletilmiyor, işletilmesi de düşünülmüyor…”