Bahçeli’nin adının meydandan kaldırılması talep edildi

Erdoğan’ın iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında bir çağrı yaparak PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya çağırmasının ardından, Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan kent meydanından Devlet Bahçeli’nin adının kaldırılması için yurttaşların başvuruda bulunduğu açıklandı.

Salihli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızdan gelen yoğun tepkiler ve talepler doğrultusunda, Devlet Bahçeli'nin adının kent meydanından kaldırılması için belediyemize yapılan dilekçeler, demokratik bir toplumun en önemli hakkı olan ifade özgürlüğünün ve adalet arayışının bir göstergesidir. Belediyemiz, halkımızın sesine kulak vererek bu talepleri dikkatle incelemekte ve değerlendirmektedir. Toplumumuzun bir arada, huzur ve barış içinde yaşaması için tüm kararlarımızı ortak akıl çerçevesinde alacağımızı ve halkımızın hassasiyetlerini gözetmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Hiçbir terör örgütü lideri, milletimizin iradesi ve değerleri karşısında meşru bir söz hakkı bulamaz. Unutulmamalıdır ki, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda, halkımızın birlik ve beraberliğini tehdit eden her türlü unsur karşısında, belediyemiz halkın yanında durmaya ve milli hassasiyetleri savunmaya devam edecektir. Bizler, milletimizin onuru ve huzuru için sorumluluklarımızın farkında olup, gereken tüm adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."