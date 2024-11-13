Bahçeli’nin ismi kaldırıldı: MHP ve AKP grubu meclisi terk etti

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebi nedeniyle MHP ve AKP Grubu salondan ayrıldı.

Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı.

Başkan Zeyrek’in yaptığı açılış konuşması sonrasında gruplar tarafından meclis gündemine sunulan önergeler okundu.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından verilen önergede, şunlara yer verildi:

"Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Gazi meclisimizde, 22 Ekim 2024 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında terörist başı, bebek katili Öcalan’ının affını ima ederek TBMM’de konuşmaya davet etmiştir. Ülkemizde 50 bine yakın yurttaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin şehit olmasına, 10 binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan terörist başının Gazi Meclise davet edilmesi kabul edilemez. Buna sessiz kalınması mümkün değildir. Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin kaldırılması ve meydanın isminin ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak belirlenmesi için belediyemize, 3198 adet dilekçe başvurusu olmuştur ve dilekçeler halen devam etmektedir. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne elden teslim edilmiştir. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ adının ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirilme taleplerimizin Kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini Salihli halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum."

"MANİSALILARA SAYGISIZLIK"

Meclis gündemine verilen Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AKP Grup Başkanvekili Berk Mersinli tepki gösterdi önerinin gündeme alınmasının kabul edilmesi halinde meclisi terk edeceklerini ifade ettiler.

Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AKP Grubu meclisi terk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise AKP ve MHP grubunun meclisi terk etmesini eleştirerek, “Siyaseten terbiyeden bahsedip de meclisi terk etmek, onları bu mecliste seçen Manisalılara yapılan saygısızlıktır. Kendilerine oy veren vatandaşların hakkını savunmak her vatandaşımızın hakkını savunmakla yükümlü olduğu gibi bize düşmektedir” dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da demokratik açılım süreci üzerinden MHP ve AKP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

GÜNDEM MADDESİ KABUL EDİLDİ

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Salihli Belediyesinin Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.