Bahçeli’nin tehditlerine basın örgütleri tepkili

Haber Merkezi

Basın meslek örgütleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisini sorgulayamazsınız" ifadeleriyle gazetecileri hedef göstermesine tepki gösterdi.

12 meslek örgütünün imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Bahçeli’nin gazetecilere açık tehditte bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın mensuplarını hedef gösteren bu açıklamalar, geçmişte Türkiye’de siyasetçiler tarafından tehdit edilen gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların, cinayetlerin yaşandığı dikkate alındığında son derece riskli ve tehlikeli bir durumdur. Bahçeli’nin bu açıklamaları, Sinan Ateş cinayeti davasının görüldüğü günün hemen ardından gelmiştir. Duruşmada, yargılanan sanıklardan birinin gazetecileri aynı tehditkâr ifadelerle hedef alması ve cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişinin gazetecilere elleriyle tetik çekme hareketi yapması, bu tehditlerin ivedilikle ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir."