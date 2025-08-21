Bahçeli’ye yakın bir isme daha gözaltı

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” dediği Selahattin Yılmaz’ın ardından, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan da gözaltına alındı. Yeniçağ’ın haberine göre, Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. 2024 Aralık ayında MKE Genel Kurulu kararıyla görevden alınan Sayhan hakkında, kuruma karşı açtığı dava nedeniyle MKE tarafından baroya suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sayhan’ın Selahattin Yılmaz ile aynı masada poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada yayılması da tartışma yarattı. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyen olan Sayhan, bir dönem Ticaret Mahkemesi’nde “konkordato komiserliği” dosyalarının büyük kısmını alması nedeniyle çok sayıda avukat tarafından şikâyet edilmişti. Ayrıca, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de avukatı olduğuna dair belgeler sosyal medyada gündeme geldi.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir ile MHP’ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz’ın da içinde olduğu suç örgütü soruşturmasına ilişkin yazdıkları da dikkat çekti.

Operasyonda avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık’ın da tutuklandığını hatırlatan Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüştüğünü duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Rezan Epözdemir. Cem Duman. Semra Ilık. Gösterişli hayatlar. Milyonlarca dolarlık ofisler, çakarlı araçlar, pahalı restoranlarda hakimlerle alemler, yurtdışı tatil promosyonları... Var da var. Ayrıca siyaset dahil etkili her merkezle bağ kurup güç devşirmek de oyuna dahil. Art arda gelen operasyonlar bir yönüyle şaşırtıcı, bir yönüyle umut verici. Başsavcımız Akın Gürlek çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim heba edilmez.”