‘Bahçemizi mi sökelim?’

Hatay’ın Samandağ ilçesinde üretilen mandalinalar, bu yıl üretici için büyük hayal kırıklığına dönüştü.

Alım fiyatlarının dibe vurması ve ürünlerin dalında kalması nedeniyle büyük zorluklar yaşayan üreticiler, yetkililere seslenerek yaşanan ekonomik çıkmazın görünür olması için satılamayan mandalinalarını ücretsiz dağıttı.

Samandağ Yeni Park’ta saat 14.00’te bir araya gelen üreticiler bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı üreticiler adına Samandağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve mandalina üreticisi Ferit Diker okudu.

Diker, “Türkiye’de narenciye üretiminde plansızlık ve pazar yetersizliği, çiftçiyi her geçen yıl daha da zor duruma sokuyor. Üreticiler olarak her yıl aynı tabloyla karşılaşmaktan, artık üretim yapıp yapmama konusunda karar veremiyoruz. Birçok çiftçi, ‘Böyle giderse mandalina bahçelerini sökeceğiz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Mandalina üreticileri, yetiştirdikleri mandalinaları ücretsiz dağıtıp protesto gerçekleştirirken devlet desteği ve girdilerde indirim taleplerini yineledi.