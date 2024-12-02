Bahçesaray kayyumu, eşbaşkanların projelerini sildi: AKP dönemindekilere dokunmadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) büyükşehir ile 13 ilçe belediyesini kazandığı Van'da, Bahçesaray Belediyesi'ne atanan kayyum Harun Arslanargun'un ilk icraatı, kayyum atamalarına karşı "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" pankartını belediyeden indirmek oldu.

MA'nın haberine göre; Kayyum Arslanargun, daha sonra görevden alınan eşbaşkanların proje ve çalışmalarını belediyenin dijital medya hesaplarından sildi.

AKP DÖNEMİNDEKİ PAYLAŞIMLARA DOKUNMADI

Belediyeyi toplam gelirinin 8 katı olan, 22 milyon 92 bin 914 TL borçla AKP'den devalan Bahçesaray Belediye Eşbaşkanları Ayvaz Hazır ve Nebahat Benek'in 8 aylık sürede yaptıkları hizmetleri silen kayyum, AKP dönemindeki paylaşımlarına dokunmadı.

Kayyumun talimatıyla belediye binasının polis bariyeriyle çevrilmesi durumu da devam ediyor.

KÖYLER İLK DEFA ASFALT YOLLA KAVUŞTU

"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla verilen 3 yıl 11 ay hapis cezası gerekçe gösterilerek görevden alınan Eşbaşkan Ayvaz Hazır ve Nebahat Benek, gelirin 8 katı borçla ve hükümetin neden olduğu kriz nedeniyle uyguladığı tasarruf tedbirleriyle göreve başladı.

Göreve gelen eşbaşkanların ilk iş olarak yol asfaltlama çalışmalarını başlattı. Bu kapsamında, Arinç ve bağlı mezralarının yollarını, ardından Purant kırsal mahallesinin yollarını tamamlanarak asfaltlandı. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dahil olmak üzere ilk defa başlatılan asfalt yol çalışmaları, eşbaşkanların görevden alınmasıyla bu çalışma yarım kaldı.

ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITIMI

Eşbaşkanların ilçede hayata geçirdiği ikinci proje ise yaşlı, dar gelirli ya da çeşitli nedenlerle ekmek pişirme kabiliyetini yitirenlerin, ekmek ihtiyacını gidermek için fırınlarla anlaşmak oldu. Bu kesime ücretsiz ekmek dağıtımı sağlama projesinin de kayyum döneminde sonlandırılacağı tahmin ediliyor.

OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLATTILDI

Eşbaşkanların hayata geçirdiği projelerden biri olan ve çetin kış koşulları nedeniyle yıllın 9 ayı boyunca dünyayla bağlantısı kesilen Miks'le Wan arasında otobüs seferleri başlatmak oldu. Bu dönemde, günde iki kez Van-Bahçesaray, Bahçesaray-Van otobüs seferleri başlatıldı.