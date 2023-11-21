Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.
Van’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu yağması beklenen kar yağışı nedeniyle 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri ise ertelendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray yolunun 10-40. kilometreleri arası yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 09.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatıldığı belirtildi.
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