Bahçeşehir'in rakibi Hapoel

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup A Grubu'nun 15. haftasında yarın İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada hava atışı, TSİ 21.00'de yapılacak.

Organizasyonda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya averajla ikinci sırada girdi. İsrail temsilcisi ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında Hapoel Midtown ile yaptığı maçtan 90-82 mağlup ayrıldı.