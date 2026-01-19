Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bahçeşehir'in rakibi Hapoel

Eurocup A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle kraşılaşacak.

Spor
  • 19.01.2026 11:47
  • Giriş: 19.01.2026 11:47
  • Güncelleme: 19.01.2026 11:58
Kaynak: Spor Servisi
Bahçeşehir'in rakibi Hapoel
AA

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup A Grubu'nun 15. haftasında yarın İsrail'in Hapoel Midtown ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada hava atışı, TSİ 21.00'de yapılacak.

Organizasyonda oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya averajla ikinci sırada girdi. İsrail temsilcisi ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında Hapoel Midtown ile yaptığı maçtan 90-82 mağlup ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol