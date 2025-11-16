Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i deplasmanda devirdi

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada güçlü rakibi Anadolu Efes’i 78-75 yenerek nefes kesen bir galibiyete imza attı. Maça yavaş başlayan ve 12 sayı geriye düşen kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda vites artırarak oyunun kontrolünü eline aldı.

Mücadelenin yıldızı ise Malachi Flynn oldu. 25 sayı kaydeden ABD’li guard, özellikle son bölümde attığı kritik üçlükle takımını yeniden iki pozisyon öne taşıyarak galibiyeti perçinledi. Flynn’ın liderliğiyle Bahçeşehir Koleji, sezonun 8. maçında 7. kez sahadan zaferle ayrıldı.

EFES'TE EKSİK ÇOKTU

Anadolu Efes cephesinde ise eksiklerin etkisi fazlasıyla hissedildi. Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, PJ Dozier Jr., Vincent Poirier ve Giorgos Papagiannis’in sakatlıkları nedeniyle forma giyememesi, Igor Kokoskov’un rotasyonunu daralttı. Buna rağmen Efes, son bölümde farkı eriterek geri dönüş sinyali verse de galibiyet için yeterli olmadı.

Bahçeşehir Koleji bu kritik galibiyetle üst sıralardaki iddiasını güçlendirirken, Efes’te sakatlıkların dönüş süreci merakla bekleniyor.