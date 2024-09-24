Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası ilk hafta maçında Wolves'a konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Wolves ile deplasmanda karşılaşacak.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bahçeşehir Koleji, final oynama başarısı gösterdi.

Turnuvanın iki grup aşamasında da lider olan Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Portekiz'den Porto ve yarı finalde İtalya'dan Varese'yi eleyerek finale çıktı. Finalde Almanya ekibi Niners Chemnitz'e iki maç sonunda bir sayı farkla kaybeden Bahçeşehir Koleji, kupanın bir adım uzağında kaldı.