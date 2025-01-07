Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Buducnost VOLI'yi konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. hafta maçında yarın sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken ilk sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.

Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Dolomiti Energia'yı deplasmanda 73-69 yenerken, Buducnost VOLI ise konuk olduğu Trefl Sopot'u 81-69 mağlup etti.