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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria deplasmanında

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 11:48
  • Giriş: 08.10.2024 11:48
  • Güncelleme: 08.10.2024 11:48
Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria deplasmanında

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

İstanbul temsilcisi, organizasyonda oynadığı 2 maçı da kazanarak haftaya ldierlik koltuğunda giriyor.

Geçen hafta Türk derbisinde Beşiktaş'ı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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