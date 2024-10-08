Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria deplasmanında
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
İstanbul temsilcisi, organizasyonda oynadığı 2 maçı da kazanarak haftaya ldierlik koltuğunda giriyor.
Geçen hafta Türk derbisinde Beşiktaş'ı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.