Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek
Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
16 maçta aldığı 13 galibiyetle zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, grup liderliğini garantiledi.
Grupta 9 galibiyeti ve 7 yenilgisi bulunan Ratiopharm Ulm ise Beşiktaş Fibabanka'nın ardından ligde beşinci sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji 80-72 kazanmıştı.