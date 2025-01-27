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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 27.01.2025 10:29
  • Giriş: 27.01.2025 10:29
  • Güncelleme: 27.01.2025 10:29
Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

16 maçta aldığı 13 galibiyetle zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, grup liderliğini garantiledi.

Grupta 9 galibiyeti ve 7 yenilgisi bulunan Ratiopharm Ulm ise Beşiktaş Fibabanka'nın ardından ligde beşinci sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji 80-72 kazanmıştı.

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