Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası’nda heyecan çeyrek final aşamasında zirveye ulaşıyor. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarı final bileti için kritik bir mücadeleye çıkıyor. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu karşılaşma öncesinde “Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar…

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CLUJ NAPOCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca maçı 17 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Mücadele, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CLUJ NAPOCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşma, Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ: KAZANAN YARI FİNALDE

BKT Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu nedenle karşılaşmanın önemi daha da artıyor. Maçı kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NİN PERFORMANSI

Bahçeşehir Koleji, normal sezonda A Grubu’nu 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Bu performans sayesinde doğrudan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

CLUJ NAPOCA'NIN ÇEYREK FİNAL YOLU

Romanya temsilcisi U-BT Cluj Napoca, A Grubu’nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı. Ardından 8’li final etabında Buducnost VOLI’yi 100-82 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İKİLİ REKABETTE ÜSTÜNLÜK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda Bahçeşehir Koleji üstünlük sağladı. İstanbul temsilcisi, rakibini deplasmanda 98-90, sahasında ise 84-72 mağlup etti.

Bu istatistikler, çeyrek final öncesinde Bahçeşehir Koleji’ni bir adım öne çıkarıyor.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca maçının galibi, yarı finalde diğer eşleşmelerin kazananlarıyla karşı karşıya gelecek. Bu turda mücadele edecek diğer takımlar ise şu şekilde:

Cosea JL Bourg-en-Bresse – Cedevita

Hapoel Midtown – Türk Telekom

Beşiktaş GAİN – Dolomiti Energia

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın Bahçeşehir Koleji - Cluj Napoca 17 Mart 2026 19:00 Sinan Erdem Spor Salonu TRT Spor (Canlı)

