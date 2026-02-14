Bahçeşehir Koleji, Erokspor'u devirdi

Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Erokspor’u 72-60 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı hakemler Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu ve Tolga Edis yönetti.

Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran lacivert-beyazlılar, devreye 39-29’luk üstünlükle girdi.

SKOR KISIRLIĞI

Üçüncü periyotta Erokspor farkı eritmeye çalışsa da Bahçeşehir Koleji kontrolü elinde tutmayı başardı ve final periyoduna 49-46 önde girdi. Son çeyrekte hata yapmayan konuk ekip, mücadeleden 72-60 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji’nde Jordan Homesley 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Cavanaugh 12, Ponitka 10 ve Flynn 9 sayıyla galibiyete katkı verdi. Ev sahibi ekipte ise Simmons 14, Cornelie 12 ve Egehan Arna 11 sayıyla oynadı.