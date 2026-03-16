Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta yarı final için sahaya çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Eurocup çeyrek finalinde yarın Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip organizasyonda yarı finale yükselecek.

12 GALİBİYET, 6 MAĞLUBİYET

Normal sezonu A Grubu’nda 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, bu performansıyla doğrudan çeyrek finale yükselme hakkı elde etti.

U-BT Cluj-Napoca ise A Grubu’nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı ve 8’li final etabında mücadele etmeye hak kazandı. Rumen temsilcisi bu turda Karadağ ekibi Buducnost VOLI’yi 100-82 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

İki takım normal sezonda aynı grupta karşı karşıya gelirken, her iki mücadeleyi de Bahçeşehir Koleji kazandı. İstanbul ekibi deplasmandaki maçı 98-90, sahasındaki karşılaşmayı ise 84-72’lik skorla tamamladı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı finalde Cosea JL Bourg-en-Bresse-Cedevita ile Hapoel Midtown-Türk Telekom eşleşmelerinin galipleri karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta ise Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj-Napoca ve Beşiktaş-Dolomiti Energia eşleşmelerinin kazananları yarı finalde rakip olacak.