Bahçeşehir Koleji evinde farka gitti

Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta karşılaşmaları, bugün oynanan üç maçla devam etti. Günün ilk mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, sahasında Aliağa Petkimspor’u konuk etti.

İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumda ritmini bulan ev sahibi ekip, Malachi Flynn’in skor katkısıyla farkı açarak sahadan 100-60’lık galibiyetle ayrıldı.

14 MAÇTA 11 GALİBİYET

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde oynadığı 14'üncü maçta 11'inci galibiyetini elde etti. Marko Barac yönetimindeki İstanbul temsilcisi, bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Aliağa Petkimspor ise ligdeki 14. maçında dokuzuncu yenilgisini aldı ve gelecek hafta TOFAŞ’ı ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji’nde Malachi Flynn 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle takımının en skorer ismi oldu. Hunter Hale 17 sayı, 4 ribaund, 5 asist; Jordan Ford 12 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Trevion Williams ise 10 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle oynadı.

Aliağa Petkimspor’da David Efianayi 13 sayı, 2 ribaund, 4 asist; Roberts Blumbergs 12 sayı, 5 ribaund; Yannick Franke ve Stanley Whittaker ise 11’er sayı ile mücadele etti.