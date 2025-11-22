Bahçeşehir Koleji evinde Trabzonspor'u rahat mağlup etti

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın önemli mücadelelerinden birinde Bahçeşehir Koleji evinde Trabzonspor'u konuk etti. Bu sezon hem Eurocup'ta hem de ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Bahçeşehir, bordo-mavili ekibi rahat mağlup etti: 91-77.

Bahçeşehir Koleji böylece ligdeki dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini aldı. Marko Barac yönetimindeki İstanbul ekibi milli ara dönüşünde Manisa Basket'e konuk olacak. Ligdeki beşinci mağlubiyetini alan Trabzonspor ise TOFAŞ’ı ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji’nde Tyler Cavanaugh 20 sayı, 7 ribaund, Trevion Williams 17 sayı, 12 ribaund; Malachi Flynn 14 sayı, 1 ribaund, 12 asist; Hunter Hale 13 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Trabzonspor’da ise Marcquise Reed 21 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Royce Hamm 17 sayı, 11 ribaund, 2 asist; Tres Tinkle 14 sayı, 2 asist; Tony Taylor 8 sayı, 6 asist ile mücadele etti.