Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Jonava'yı konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Litvanya ekibi Jonava ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan lider Bahçeşehir Koleji, çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti. Tüm müsabakalardan mağlup ayrılan dördüncü ve son sıradaki Jonava ise elendi.

Bu organizasyonda 2022'de şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde K Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.