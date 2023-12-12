Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Sporting CP ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur maçında Bahçeşehir Koleji, L Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Sporting CP takımına konuk olacak.
Başkent Lizbon'daki Pavilhao Joao Rocha Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, ikinci tur ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 100-90, Sporting CP ise Litvanya ekibi Jonava Cbet'i 91-81 mağlup etmişti.
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