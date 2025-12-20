Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka deplasmanında son nefeste kazandı

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda Karşıyaka’yı 74-71 mağlup etti. Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı kazanan Bahçeşehir Koleji, ligdeki derecesini 10 galibiyet, 2 mağlubiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte İstanbul temsilcisi, bir sonraki haftada deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki 12. maçında 10. yenilgisini alan Karşıyaka ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

WILLAMS YILDIZLAŞTI

Bahçeşehir Koleji’nde Trevion Williams, 21 sayı ve 17 ribaundla maçın en etkili ismi olurken, double-double performansına imza attı. Tyler Cavanaugh da 12 sayı ve 10 ribaundluk katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşıyaka cephesinde ise Charles Manning 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Cameron Young 14 sayı, Samet Geyik ise 13 sayıyla mücadele etti.