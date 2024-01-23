Bahçeşehir Koleji, Legia Varşova'ya konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Bemowo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Bahçeşehir Koleji, liderlik koltuğunda oturuyor.

Legia Varşova ise 4 takımın yer aldığı grupta 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Bahçeşehir Koleji, 100-90'lık skorla kazanmıştı.