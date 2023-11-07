Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakibi ERA Nymburk

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibiyle karşılaşacak.

Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ERA Nymburk 3 maçını da kazandı ve liderlik koltuğunda yer alıyor. Bahçeşehir Koleji ise 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.