Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Aris
Eurocup'ta Bahçeşehir Koleji yarın Aris ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak
Kaynak: Spor Servisi
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup A Grubu'nun 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Aris ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
10 GALİBİYET, 5 MAĞLUBİYET
Grubunda geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 2. sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki son maçında İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi. Aris ise 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Yunanistan temsilcisini deplasmanda 86-76 mağlup etti.