Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Aris

Eurocup'ta Bahçeşehir Koleji yarın Aris ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak

Spor
  • 27.01.2026 09:50
  • Giriş: 27.01.2026 09:50
  • Güncelleme: 27.01.2026 09:53
Kaynak: Spor Servisi
Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Aris
AA

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup A Grubu'nun 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Aris ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

10 GALİBİYET, 5 MAĞLUBİYET

Grubunda geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 2. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki son maçında İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi. Aris ise 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Yunanistan temsilcisini deplasmanda 86-76 mağlup etti.

BirGün'e Abone Ol