Bahçeşehir Koleji’nden müthiş geri dönüş

Basketbol Süper Ligi’nde 17. hafta heyecanı, oynanan karşılaşmalarla hız kesmeden sürüyor. Günün açılış maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Türk Telekom’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Türk Telekom, farkı 20 sayıya kadar çıkararak soyunma odasına avantajlı girdi. Ancak ikinci yarıda sahaya bambaşka bir kimlikle çıkan Bahçeşehir Koleji, agresif savunması ve artan temposuyla maçın seyrini tamamen değiştirdi.

Rakibine kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, hücumda da ritmini bularak geri dönüşe imza attı ve parkeden 82-73’lük galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP MERSİNSPOR

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 17. maçında 12. galibiyetini elde etti. Koç Marko Barac’ın öğrencileri, bir sonraki hafta Mersinspor deplasmanında sahne alacak. Ligdeki 17. maçında 6. yenilgisini alan Türk Telekom ise TOFAŞ’ı ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji’nde Malachi Flynn 19 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarlarından olurken; Caleb Homesley 16 sayı, Trevion Williams 14 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı. Tyler Cavanaugh da 12 sayı, 3 ribaundluk katkı verdi.

Türk Telekom cephesinde ise Uroš Trifunović 15 sayı, Marko Simonović 14 sayı ve Kyle Alexander 11 sayıyla öne çıkarken, Kyle Allman 9 sayı ve 9 asistle mücadele etti.