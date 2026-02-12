Bahçeşehir Üniversitesi'nden Meltem Cumbul açıklaması

Meltem Cumbul’un Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Bölüm Başkanlığı’na atanması, sosyal medyada ve kamuoyunda akademik yeterlilik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Doktora ya da doçentlik gibi akademik dereceleri bulunmadığı belirtilen Cumbul’un bölüm başkanlığına getirilmesinin kamuoyunda yarattığı tartışmalar üzerine üniversite yönetimi yazılı bir açıklama yaparak sürecin kurumsal ilkeler çerçevesinde yürütüldüğünü savundu. Meltem Cumbul ise üniversitenin yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada söz konusu atamanın akademik etik ve liyakat ilkelerine uyumlu olduğu ifade edildi.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Sayın Meltem Cumbul hakkında çeşitli mecralarda yer alan iddiaları üzüntüyle takip etmekteyiz. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı olarak, tüm akademik ve sanatsal faaliyetlerimizde etik ilkelere, akademik özgürlüğe, sanatsal ifade çeşitliliğine ve liyakate büyük önem vermekteyiz. Bünyemizde eğitim süreçlerine dahil olan tüm personelimiz, bu ilkeler doğrultusunda titizlikle seçilmiş; eğitim, sanat ve meslek yaşamlarında önemli bir birikim ve kariyer ortaya koymuş değerli isimlerdir.

Konservatuvarımızın temel önceliği, öğrencilerimize nitelikli, güvenli ve çağdaş bir sanat eğitimi sunmak; onların sanatsal ve akademik gelişimlerini özenle desteklemektir. Eğitim süreçlerimiz, öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, saygı ve güvene dayalı bir ortamda yürütülmektedir.

Sayın Meltem Cumbul, gerek sanatsal kariyeri gerekse öğrencilerle kurduğu iletişim süreçlerinde, Konservatuvarımızın bu yaklaşımı ve temel değerleriyle uyumlu bir şekilde görev yapmaktadır. Konservatuvarımızın itibarını zedeleyebilecek her türlü yaklaşımın hem bireysel hem de kurumsal düzeyde zarar verici olduğunun altını çizmek isteriz.

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı olarak, öğretim elemanlarımızın, idari kadromuzun ve verdiğimiz eğitimin arkasında durduğumuzu; tüm süreçlerin hukuki ve kurumsal çerçevede, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla değerlendirileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı"