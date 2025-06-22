Bahçesindeki otları yakmak istedi, otomobili yaktı

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil yandı.

Yangın, Hasanbeyli ilçesi Alman Pınarı Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları yakmak istedi. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle bahçede bulunan arabaya sıçraması üzerine otomobil alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.