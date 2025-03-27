Bahçesindeki yangına yetişmek isterken kaza yaptı

Van’ın Gevaş ilçesinde bahçesindeki yangına yetişmek isteyen kişi kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş ilçesinde meydana geldi. F.Y. isimli şahsa ait bahçenin yandığı ihbarını alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Bahçesinin yandığını öğrenen F.Y., bölgeye giderken otomobili ile kanala yuvarlandı. İtfaiye ekipleri, yangın müdahalesinden sonra otomobili düştüğü kanaldan çıkardı. Yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken tarla sahibi kazadan yara almadan kurtuldu.